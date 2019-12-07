В ОПЕК+ сократят добычу нефти еще на 500 тысяч баррелей в день
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и 10 государств-партнеров (ОПЕК+) делают ставку на дальнейшее сокращение производства нефти. Министры нефтяной промышленности 24 стран, на встрече в пятницу, 6 декабря, в Вене договорились с 1 января 2020 года сократить объем добычи нефти еще на 500 тысяч баррелей в сутки.
Медведь-шатун разбил окно и загрыз мужчину в Иркутской области
Дайте три! Российский триумф в женской короткой программе
Сорвавшаяся гимнастка из России назвала виновного в падении
Мишин объяснил баллы Туктамышевой