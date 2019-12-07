В ОПЕК+ сократят добычу нефти еще на 500 тысяч баррелей в день

Эксперты затрудняются в прогнозах, к каким последствиям может привести дополнительное сокращение мировой нефтедобычи на 0,5 процента. По всей видимости, оно вызовет новое повышение цен на нефть и бензин. В то же время Международное энергетическое агентство недавно прогнозировало, что в первом полугодии 2020 года потребности мирового сообщества в нефти, производимой странами ОПЕК, заметно снизятся.

После известия о решении ОПЕК+ мировые цены на нефть резко подскочили. Во второй половине дня 6 декабря нефть марки Brent торговалась по 64,70 долларов за баррель (плюс 1,35 доллара по сравнению с 5 декабря), а нефть марки West Texas — по 59,54 доллара за баррель (плюс 1,08 доллара).