В октябре товарообмен снова уменьшился

В октябре из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,27 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,45 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 184 млн евро, что по сравнению с октябрем прошлого года на 6 млн евро меньше.

Основными целевыми государствами экспорта товаров были Финляндия (17% общего объема экспорта), Швеция (11%) и Латвия (9%). Экспорт сократился наиболее всего в США (на 83 млн евро) и Сингапур (на 37 млн евро), но вырос экспорт в Бельгию (на 21 млн евро) и Россию (на 16 млн евро). В США вывозилось меньше электрооборудования и в Сингапур — минеральной продукции, при этом в Бельгию увеличился вывоз минеральной продукции, а в Россию — медицинского оборудования.

Из Эстонии больше всего экспортировалось электрооборудование, сельскохозяйственная продукция и продукты питания (обе по 12% от общего экспорта товаров), а также древесина и изделия из древесины (11%). На снижение экспорта наиболее всего повлило уменьшение вывоза минеральной продукции (на 108 млн евро) и электрооборудования (на 71 млн евро). Более всего увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 49 млн евро).