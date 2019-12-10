В октябре товарообмен снова уменьшился

Доля товаров эстонского происхождения составила 69% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с октябрем прошлого года вывоз эстонских товаров уменьшился на 10%, но ре-экспорт увеличился на 2%. Больше всего эстонских товаров вывозилось в Финляндию (20% от общего экспорта эстонских товаров), Швецию (14%) и Германию (7%). На сокращение вывоза товаров эстонского происхождения больше всего оказало влияние уменьшение экспорта минеральной продукции (сланцевое топливное масло, обработанное топливное масло) и электрооборудования (коммуникационное оборудование). Наиболее увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (пшеница, ячмень).
Больше всего товаров импортировалось в Эстонию из Финляндии (13% от общего импорта), Литвы (12%) и Германии (10%). Импорт товаров наиболее сократился из России (на 45 млн евро) и Швеции (на 17 млн евро). Из России наиболее сократился ввоз минеральной продукции и из Швеции — электрооборудования. Импорт увеличился более всего из Франции (на 14 млн евро) и Латвии (на 12 млн евро). Из Франции ввозилось больше транспортных средств и из Латвии — минеральной продукции.
В Эстонию импортировалось больше всего минеральной продукции (14% от общего импорта товаров), транспортных средств (12%) и электрооборудования (11%). Более всего уменьшился ввоз минеральной продукции (на 77 млн евро) и электрооборудования (на 59 млн евро). Наиболее увеличился ввоз транспортных средств (на 26 млн евро).
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