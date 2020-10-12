В октябре продолжатся семинары для столичных квартирных товариществ

”Цель семинаров — предложить жителям многоквартирных домов знания в разных областях и помочь найти оптимальные решения при взаимодействии квартирного товарищества и жильцов квартир, — сказала вице-мэр Эха Вырк. — Семинары спланированы таким образом, что первая часть является информативной, теоретической: например, знакомство с законодательством. После этого присутствующие на месте участники семинара могут посоветоваться с экспертами”. Вице-мэр также добавила, что на месте имеются дезинфицирующие средства, а присутствующих просят соблюдать безопасную дистанцию.

Как сказала вице-мэр, в сентябре обсудили пожарную безопасность в многоквартирных домах, организацию общих собраний в квартирных товариществах, права и обязанности членов квартирных товариществ, права и обязанности руководства, а также общие вопросы ведения хозяйства в квартирном товариществе”.

”В октябре обсудим со специалистами Департамента городского планирования оформление необходимой для проведения строительных работ документации, — продолжила Эха Вырк. — Хотя в Таллинне сейчас очень много домов, обретших новый облик благодаря приведенным в порядок дворам или озеленению, все еще остаются квартирные товарищества, до сих пор не осмелившиеся или не сумевшие полностью отремонтировать дом с помощью кредита. В конце октября состоится вебинар, на который приглашен представитель банка, который также уточнит, какие документы нужно предоставить, ходатайствуя о займе”.

Расписание семинаров для членов квартирных товариществ в октябре:

14.10 В Центре русской культуры семинар на тему ”О ходатайствах на получение различных разрешений и их необходимость при планировании строительных работ в КТ”, на русском языке.

28.10 Вебинар на тему ”30 минут с представителем банка на тему кредитования КТ”, на страничке Департамента городского имущества в Фейсбуке, вебинар состоится на эстонском языке.

29.10 В центре обучения Таллиннской скорой помощи семинар на тему ”О ходатайствах на получение различных разрешений и их необходимость при планировании строительных работ в КТ”, на эстонском языке.