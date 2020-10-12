В октябре продолжатся семинары для столичных квартирных товариществ
В октябре в Таллинне продолжатся предназначенные для членов квартирных товариществ семинары. Первый состоится в среду, 14 октября в 17.30 в Центре русской культуры.
В октябре в Таллинне продолжатся предназначенные для членов квартирных товариществ семинары. Первый состоится в среду, 14 октября в 17.30 в Центре русской культуры.
”Цель семинаров — предложить жителям многоквартирных домов знания в разных областях и помочь найти оптимальные решения при взаимодействии квартирного товарищества и жильцов квартир, — сказала вице-мэр Эха Вырк. — Семинары спланированы таким образом, что первая часть является информативной, теоретической: например, знакомство с законодательством. После этого присутствующие на месте участники семинара могут посоветоваться с экспертами”. Вице-мэр также добавила, что на месте имеются дезинфицирующие средства, а присутствующих просят соблюдать безопасную дистанцию.
Как сказала вице-мэр, в сентябре обсудили пожарную безопасность в многоквартирных домах, организацию общих собраний в квартирных товариществах, права и обязанности членов квартирных товариществ, права и обязанности руководства, а также общие вопросы ведения хозяйства в квартирном товариществе”.
”В октябре обсудим со специалистами Департамента городского планирования оформление необходимой для проведения строительных работ документации, — продолжила Эха Вырк. — Хотя в Таллинне сейчас очень много домов, обретших новый облик благодаря приведенным в порядок дворам или озеленению, все еще остаются квартирные товарищества, до сих пор не осмелившиеся или не сумевшие полностью отремонтировать дом с помощью кредита. В конце октября состоится вебинар, на который приглашен представитель банка, который также уточнит, какие документы нужно предоставить, ходатайствуя о займе”.
Расписание семинаров для членов квартирных товариществ в октябре:
14.10 В Центре русской культуры семинар на тему ”О ходатайствах на получение различных разрешений и их необходимость при планировании строительных работ в КТ”, на русском языке.
28.10 Вебинар на тему ”30 минут с представителем банка на тему кредитования КТ”, на страничке Департамента городского имущества в Фейсбуке, вебинар состоится на эстонском языке.
29.10 В центре обучения Таллиннской скорой помощи семинар на тему ”О ходатайствах на получение различных разрешений и их необходимость при планировании строительных работ в КТ”, на эстонском языке.
Все семинары начинаются в 17.30. В них может принять участие каждый житель Таллинна, который живет в многоквартирном доме.
Программу семинаров можно найти на странице Таллинна в интернете. Там же доступна регистрация на семинары как на эстонском, так и русском языке.
Вопросы по темам семинаров можно прислать по электронной почте: ky.teabekeskus@tallinnlv.ee
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