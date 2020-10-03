В октябре можно приостановить выплаты во вторую пенсионную ступень

Весной, в разгар пандемии, правительство приняло решение приостановить пенсионные выплаты во вторую ступень в размере 4% от зарплаты, чтобы получить дополнительные 340 млн евро для борьбы с коронакризисом, передает "Актуальная камера".

"Чтобы приостановить платежи, следует подать ходатайство в течение октября. С 1 сентября следующего года обычный порядок и выплаты в пенсионные фонды будут восстановлены автоматически", — говорит советник отдела страховой политики Министерства финансов Керту Федотов.

Девять месяцев, то есть с декабря этого года по сентябрь следующего, свои кровные в пенсионные фонды можно не платить, то есть фактически увеличить зарплату. Но для тех, кто продолжит взносы в пенсионную ступень, предназначена компенсация.

То есть, с июля по декабрь свои 2% пока платят все, а государство всем компенсирует свою недоплату. Она будет равна двойной сумме уплаченных взносов плюс доходность фондов, которая сегодня оценивается также в 2%. Эта же формула продолжит действовать и дальше. С той лишь разницей, что отказавшиеся делать взносы граждане в итоге получат девятимесячную недоплату в своих пенсионных взносах. А тем, кто остался верен второй пенсионной ступени, с 2023 по 2024 год государство компенсирует все с лихвой.