01.10.2020, 11:12

В октябре можно подать заявление о приостановлении выплат во вторую пенсионную ступень


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В октябре можно подать заявление о приостановлении выплат во вторую пенсионную ступень
Foto: Oliver Tsupsman

С 1 июля этого года государство на 14 месяцев приостанавливает взносы в размере 4% во вторую пенсионную ступень. Взносы в размере 2%, совершаемые из зарплаты, продолжатся автоматически, если человек не предоставит в октябре заявление о временном приостановлении выплат.

Людям, которые хотят продолжать накопления, делать ничего не нужно.

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