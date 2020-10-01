В октябре можно подать заявление о приостановлении выплат во вторую пенсионную ступень

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Foto: Oliver Tsupsman

С 1 июля этого года государство на 14 месяцев приостанавливает взносы в размере 4% во вторую пенсионную ступень. Взносы в размере 2%, совершаемые из зарплаты, продолжатся автоматически, если человек не предоставит в октябре заявление о временном приостановлении выплат.