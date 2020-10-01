01.10.2020, 11:12
В октябре можно подать заявление о приостановлении выплат во вторую пенсионную ступень
С 1 июля этого года государство на 14 месяцев приостанавливает взносы в размере 4% во вторую пенсионную ступень. Взносы в размере 2%, совершаемые из зарплаты, продолжатся автоматически, если человек не предоставит в октябре заявление о временном приостановлении выплат.
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