В октябре можно ходатайствовать о приостановлении выплат во вторую пенсионную ступень

Людям, которые хотят продолжать накопления, делать ничего не нужно.

”Хочу еще раз подчеркнуть, что временная приостановка выплат во вторую ступень и реформа второй ступени — это разные вещи. Все, кто захотят приостановить на девять месяцев свои двухпроцентные платежи, могут сделать это в октябре, но это временно. Какие варианты появятся для второй ступени в следующем году, станет ясно после решения госсуда”, — сказал министр финансов Мартин Хельме.

Те, кто пожелают с декабря приостановить выплаты на девять месяцев, должны подать в течение октября соответствующее заявление держателю пенсионного регистра или администратору счета. Министерство финансов рекомендует хорошо все взвесить, поскольку после подачи заявления решение изменить будет нельзя.

Заявление о приостановлении могут подать также присоединившиеся ко второй ступени лица, родившиеся до 1960 года включительно, которых приостановка выплат со стороны государства не касается. Если такое лицо решит приостановить выплаты, то государство также со своей стороны приостановит выплаты в его пенсионную ступень до конца августа 2021 года.

В 2023-2024 гг согласно индивидуальному вкладу будут компенсированы приостановленные на время 4-процентные выплаты. Компенсация будет зависеть от того, сколько 2-процентных выплат было совершено человеком в период с 1 июля 2020 года по 31 августа 2021 года в то время, как его 4-процентные выплаты были приостановлены. Если средняя производительность фондов второй ступени с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2022 года будет положительной, то и переводимая во вторую ступень сумма будет увеличена на среднюю производительность. Компенсация не зависит от того, будет ли человек в 2023 и 2024 годах работать и будет ли совершать взносы во вторую ступень в обычном порядке.

Изменения не касаются дополнительных взносов в родительскую пенсию, а также тех людей, которые уже получают пенсию из второй ступени и вследствие этого взносов больше не делают.