В окрестностях Таллинна развернут масштабную порно-индустрию

Rasputin Party Mansion рекламирует себя как место, где праздник никогда не заканчивается, а за всем действом следят десятки вебкамер: 40 камер круглосуточно транслируют времяпрепровождение полуголых моделей.

Теперь же создатели "тусовочного особняка" обещают в этом году построить под Таллинном его "мегаверсию". На трех гектарах планируется построить студию в 500 квадратных метров, где будут установлены 200 камер. Также там будет 50 спален, 35 комнат для лайв-шоу, спа и аквапарк для взрослых, комнаты для вечеринок и зона отдыха на улице. Еще там будет комната для 360-градусного сканирования тела.

Строительство планируется закончить к сентябрю, провести испытание систем в ноябре, а моделей заселить уже в конце года. На домашней страничке студия обещает поселить в новом особняке сто моделей из разных уголков мира.

Главным спонсором Rasputin Party Mansion является порно-сайт RedTube.