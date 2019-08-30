В окрестностях Таллинна наблюдается дефицит съемного жилья

По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, спрос на арендные площади в Харьюмааа заметно превышает предложение. Если в Таллинне сейчас сдают 535 квартир, 20 домов и 10 частей домов, то в соседних со столицей волостях на портале доступно всего 25 съемных квартир, 28 домов, 4 части домов и 3 дачи.

Лаура Таммеорг сказала, что по сравнению с Таллинном собственники недвижимости, расположенной в окрестных волостях, могут рассчитывать на вдвое большую производительность. Например, в волости Раазику однокомнатная квартира стоит в среднем 28 000 евро, а цена ее аренды составляет от 200 до 250 евро. В Таллинне же однокомнатную квартиру в среднем состоянии дешевле, чем за 60 000 евро не найти. Вместе с тем разница в ценах аренды не настолько велика — средняя по рынку стоимость аренды однокомнатной квартиры в Таллинне составляет 300 евро. ”В случае удачной инвестиции арендная производительность квартиры в окрестностях Таллинна вдвое превышает производительность аналогичной столичной квартиры. Во многих волостях Харьюмаа цены продаваемой недвижимости находятся на низком уровне, но поскольку спрос на аренду огромен, пустующие квартиры и дачи непременно следует сдавать, зарабатывая тем самым дополнительный доход”, — отметила Таммеорг.