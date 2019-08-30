В окрестностях Таллинна наблюдается дефицит съемного жилья

Статистика Kinnisvara24 демонстрирует, что в окрестностях Таллинна предлагают очень мало съемного жилья — спрос настолько велик, что люди даже звонят в офис портала объявлений, чтобы найти подходящий вариант.
По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, спрос на арендные площади в Харьюмааа заметно превышает предложение. Если в Таллинне сейчас сдают 535 квартир, 20 домов и 10 частей домов, то в соседних со столицей волостях на портале доступно всего 25 съемных квартир, 28 домов, 4 части домов и 3 дачи.
Лаура Таммеорг сказала, что по сравнению с Таллинном собственники недвижимости, расположенной в окрестных волостях, могут рассчитывать на вдвое большую производительность. Например, в волости Раазику однокомнатная квартира стоит в среднем 28 000 евро, а цена ее аренды составляет от 200 до 250 евро. В Таллинне же однокомнатную квартиру в среднем состоянии дешевле, чем за 60 000 евро не найти. Вместе с тем разница в ценах аренды не настолько велика — средняя по рынку стоимость аренды однокомнатной квартиры в Таллинне составляет 300 евро. ”В случае удачной инвестиции арендная производительность квартиры в окрестностях Таллинна вдвое превышает производительность аналогичной столичной квартиры. Во многих волостях Харьюмаа цены продаваемой недвижимости находятся на низком уровне, но поскольку спрос на аренду огромен, пустующие квартиры и дачи непременно следует сдавать, зарабатывая тем самым дополнительный доход”, — отметила Таммеорг.
Помимо выгодной цены, в качестве преимущества арендного жилья Таммеорг также назвала близость к природе: ”Многие живущие в съемном жилье люди ценят тишину и безопасность пригородных населенных пунктов, а также возможность находиться на природе. Подходящего жилья, впрочем, просто нет. Выше всего спрос на арендные квартиры и части домов в Харьюмаа — люди постоянно звонят в офис портала и спрашивают, можем ли мы что-то предложить. В части арендных домов ситуация сейчас чуть лучше, поскольку с приходом осени многие переезжают обратно в город и сдают свои дома в аренду”.
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