В Нымме открыли новый супермаркет Rimi

”В 2018 году мы решили, что мини-Rimi Пихлака слишком мал для быстро развивающегося района и будет разумнее не ремонтировать его, а построить новый большой магазин”, — сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро. ”Уже с первого дня закрытия магазина Пихлака местные жители с нетерпением ждали, когда откроется новый магазин, и я надеюсь, что их долгое ожидание оправдало себя”.

В Rimi в Мяннику можно найти различные варианты завтраков и широкий ассортимент обеденных блюд. Также там можно можно приобрести свежий кофе, булочки, свежевыжатый сок и, разумеется, воспользоваться салат-баром. В супермаркете Мяннику также есть прилавок с хуторскими продуктами Talu Toidab. Кроме того, как и в любом другом супермаркете Rimi, в Мяннику широкий выбор овощей и фруктов.

Помимо Rimi в том же здании откроются Peetri Pizza, Apotheka, цветочный магазин и магазин одежды.