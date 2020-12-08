В ноябре цены на товары и услуги понизились в связи с удешевлением моторного топлива

Стоимость аренды снизилась из-за обилия сдаваемых в Таллинне квартир. Помимо аренды подешевели электричество, отопление, а в некоторых районах и вода. В то время как спрос на аренду квартир невелик, спрос на недвижимость остается высоким. По предварительным данным, количество сделок купли-продажи квартир в Таллинне в ноябре было на десятую часть больше, чем в прошлом году. Средняя цена квадратного метра за год выросла на 7%.

В целом за год средняя потребительская корзина должна снизиться на 0,5 процента. В следующем году влияние налоговых изменений ослабнет, и спрос на различные товары и услуги постепенно восстановится. Рост цен должен продолжиться с лета. В следующем году в целом цены вырастут на скромные 0,8 процента.

Хотя индекс цен в целом продолжает падать, празднование Рождества не стало дешевле. Цены на продукты, сладости и игрушки за год выросли. При этом на рождественские вечеринки и транспорт тратится меньше денег, чем в предыдущие годы. Те, кто сможет, вероятно, будут праздновать Рождество в кругу семьи с большим размахом, чем раньше, пытаясь компенсировать исключительные обстоятельства. В то же время для многих тяжелое финансовое положение или распространение вируса обернётся более скромными торжествами.