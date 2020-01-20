В новых таллиннских трамваях можно бесплатно пользоваться Wi-Fi

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Foto on illustreeriv. Foto: Rauno Volmar

Начиная с января пассажиры всех новых трамваев CAF Urbos в Таллинне могут бесплатно пользоваться Wi-Fi.