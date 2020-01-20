В новых таллиннских трамваях можно бесплатно пользоваться Wi-Fi

Начиная с января пассажиры всех новых трамваев CAF Urbos в Таллинне могут бесплатно пользоваться Wi-Fi.
Скорость скачивания составляет 100 Мбит/с, но конечная скорость зависит от местоположения трамвая и количества пассажиров, одновременно пользующихся интернетом.
Всего в столице насчитывается 20 новых экологичных трамваев типа CAF Urbos AXL.
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