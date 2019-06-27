В новом учебном году максимальная сумма учебного кредита вырастет на 500 евро

В нынешнем учебном году максимальный размер учебного кредита составляет 2000 евро, при его повышении учитывались предложения, поступившие от партнерских организаций.

Максимальный размер учебного кредита оставался практически неизменным в течение десятка лет, за которые стоимость жизни существенно подорожала. Повышение максимальной суммы учебного кредита позволит студентам лучше справляться с расходами, сопутствующими получению образования. При этом у студентов имеется и возможность брать кредит на сумму меньше максимальной, то есть менее 2500 евро в год.

В 2017/2018 учебном году возможностью взять учебный кредит воспользовалось 5% тех, кто имел такое право.

Учебный кредит могут взять учащиеся и студенты, обучающиеся в университетах, прикладных высших школах и профессиональных училищах Эстонии, а также учащиеся иностранных учебных заведений, эквивалентных перечисленным, в случае выполнения условий, предусмотренных законом. Начиная с 2015/2016 учебного года брать учебный кредит могут и те, кто учится с частичной нагрузкой.

Согласно закону об учебных пособиях и учебном кредите, максимальный размер учебного кредита утверждается правительством ежегодно не позднее 1 июля.