В ночь на пятницу не будут работать ИД-карта, mobiil-ID и Smart-ID

SK ID Solutions сообщает, что в период с 23:00 28 мая до 5:00 29 мая будет проводить плановое техобслуживание своей инфосистемы. В связи с этим с двух часов ночи 29 мая в течение нескольких часов работа mobiil-ID и Smart-ID-d. Также будет невозможно воспользоваться услугой заверения меток времени и срока действия и дигитальной подписи при помощи ИД-карта.
По первоначальному плану, к утру услуги заработают. ”Однако все просчитать невозможно, поэтому нужно иметь в виду, что 29 утром и днем могут возникать перебои в э-услугах. В этих случаях рекомендуем вам обращаться к поставщику услуги, в работе которое произошел сбой”, — сказал заместитель генерального директора Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм.
Функция карты клиента на ИД-карты функционировать будет.
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