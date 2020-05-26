В ночь на пятницу не будут работать ИД-карта, mobiil-ID и Smart-ID

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SK ID Solutions сообщает, что в период с 23:00 28 мая до 5:00 29 мая будет проводить плановое техобслуживание своей инфосистемы. В связи с этим с двух часов ночи 29 мая в течение нескольких часов работа mobiil-ID и Smart-ID-d. Также будет невозможно воспользоваться услугой заверения меток времени и срока действия и дигитальной подписи при помощи ИД-карта.