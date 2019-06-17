17.06.2019, 16:01
В Нигерии эстонскую фирму заподозрили в выманивании миллионов долларов у тысяч жителей(4)
Нигерийская интернет-газета Punch написала, что против предприятия эстонского происхождения, платформы для покупки биткоинов Paxful подали петицию местным властям, поскольку фирма закрыла счета тысяч клиентов, передает Äripäev.
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