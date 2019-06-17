В Нигерии эстонскую фирму заподозрили в выманивании миллионов долларов у тысяч жителей

На счетах застряла криптовалюта стоимостью в несколько миллионов долларов, и многие клиенты лишились всех денег, какие были у них за душой.

Соучредитель Paxful Артур Шабак признал, что один инцидент в Нигерии действительно был, но к настоящему моменту проблема решилась.

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