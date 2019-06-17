17.06.2019, 16:01

В Нигерии эстонскую фирму заподозрили в выманивании миллионов долларов у тысяч жителей

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Bitcoiniga maksmine
Bitcoiniga maksmineFoto: Eero Vabamägi

Нигерийская интернет-газета Punch написала, что против предприятия эстонского происхождения, платформы для покупки биткоинов Paxful подали петицию местным властям, поскольку фирма закрыла счета тысяч клиентов, передает Äripäev.

На счетах застряла криптовалюта стоимостью в несколько миллионов долларов, и многие клиенты лишились всех денег, какие были у них за душой.

Соучредитель Paxful Артур Шабак признал, что один инцидент в Нигерии действительно был, но к настоящему моменту проблема решилась.

Подробнее читайте в Äripäev.

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