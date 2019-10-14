В Нарве рассматривают проект строительства солнечной электростанции

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью концерна VKG Ирина Боенко в компании изучают возможность создания станции солнечной энергии в Нарве, в промышленной части улицы Тийги (территория целевого учреждения по развитию промпраков Ида-Вирумаа) .

"На данном этапе мы ведем предварительные расчеты для получения оценки перспективности данного проекта. Если данный проект получит положительное инвестиционное решение, то его реализацией мы займемся в следующем году", - сказала Боенко.

Исходя из обращения VKG в городскую управу Нарвы следует, что компания хочет установить 8000 солнечных панелей общей мощностью 2,55 МВ.