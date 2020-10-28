В Нарве назвали лауреатов программы предварительной инкубации: какие идеи получили поддержку?

Денежную премию в размере 1000 евро получила платформа доставки цветов ZenFlower. Достойной специальной премии Cleantech Forest в размере 10 000 евро менторы сочли идею команды RedoxNRG, которая разрабатывает технологическое решение для электрохимического связывания и преобразования двуокиси углерода (CO2).

Если в случае первой идеи речь идёт о решении, делающей повседневную жизнь людей проще и удобнее, то второй случай — настоящая инновация. Учёные Тартуского университета и TalTech разрабатывают устройство, которое связывает углекислый газ из воздуха и преобразует его в муравьиную кислоту. Разрабатываемое устройство работает при комнатной температуре и обычном давлении, преимущество технологии в том, что она работает в местах, где в воздухе мало двуокиси углерода. Полученную ”зелёную” муравьиную кислоту можно использовать в химической и фармацевтической промышленности, а также, к примеру, в составе топлива и для хранения энергии. Муравьиная кислота — прекрасное хранилище водорода: из одного литра муравьиной кислоты можно произвести около 600 литров водорода.

”Мы хотели сделать первый шаг, чтобы применить в повседневной жизни свои знания об электрохимии. В ходе проведённой в Нарве программы представилась возможность получить инкубацию в Tehnopol, и эта возможность была нам очень нужна, чтобы получить поддержку и дойти до реального прототипа. То, что мы получили денежный приз Cleantech Forrest, стало для нас большим сюрпризом, и теперь мы можем довести разработку прототипа до конца”, — рассказала руководитель команды RedoxNRG, старший научный сотрудник ТУ Надежда Конги.

Соучредитель Cleantech Forest Индрек Кельдер добавил: ”Cleantech Forest поддерживает ”зелёные” технологии и стартапы в Эстонии, и на демо-день для нарвских стартапов мы шли прежде всего с целью найти и поддержать новичков именно в сфере ”зелёных” технологий. Поскольку у нас в ближайшее время начнётся очередной тур программы развития Beamline Beta, проводимой в сотрудничестве с Министерством окружающей среды, мы были рады предложить лучшему ”зелёному” стартапу попадание в эту программу и сопутствующие этому три месяца поддержки со стороны менторов и наставников для развития предприятия, а также вклад в размере 10 000 евро в финансирование роста предприятия”.