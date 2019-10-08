08.10.2019, 08:17

В начале ноября Neste начнет поставлять в Эстонию арктическое дизельное топливо


rus.delfi.ee
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Biolisandiga kütused Neste tanklas Helsingis
Biolisandiga kütused Neste tanklas HelsingisFoto: Tanel Meos

Сегодня, 7 октября, компания Neste начала поставки морозоустойчивого дизельного топлива. Предназначенное для переходного периода дизельное топливо с уровнем морозоустойчивости до -20 градусов попадет на заправки, в зависимости от их расположения, в течение 1-3 недель.

По словам руководителя отдела оптовых продаж Neste Eesti Урмаса Куузе, биодизель (FAME) для зимних условий не подходит: «Владельцам дизельных автомобилей, которые заправлялись летом топливом с FAME до установления минусовой температуры следует полностью использовать топливо в баке, после чего перейти на использование морозоустойчивого дизеля».

Подходящий для использования зимой биокомпонент – это дизельное топливо HVO из возобновляемого сырья второго поколения. «Водителям, которые заправлялись топливом с содержанием HVO, спешить не нужно. Морозоустойчивость летнего содержащего HVO топлива составляет до -10 градусов, а морозоустойчивость зимнего топлива HVO до -32 градусов», - сказал Урмас Куузе.

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В отличие от FAME дизельное топливо из возобновляемого сырья второго поколения HVO можно использовать всю зиму. «По химическому составу топливо HVO идентично фоссильному и характеристики хранения у них сопоставимы. Топливо с добавками HVO хорошо переносит зиму, хранить его можно годами», - добавил Урмас Куузе.

По словам Куузе, в качестве добавки к дизельному топливу компания Neste летом и зимой использует только HVO.

Во второй половине октября минусовые температуры уже довольно вероятны. Поэтому компания Neste начала поставки морозоустойчивого топлива уже в начале октября. Топливо поступает с финских перерабатывающих заводов в Порвоо и Наантали

Пока стоит осенняя погода, использовать можно дизельное топливо с уровнем морозоустойчивости до -20 градусов. В начале ноября Neste уже будет поставлять в Эстонию арктическое дизельное топливо, соответствующее зимним нормативам.

По словам Урмаса Куузе, зимой в Эстонии продается, в основном, дизельное топливо двух сортов: «Уровень морозоустойчивости продающегося в Эстонии зимнего дизельного топлива класса 1 составляет до -26 градусов, а класса 2 до -32 градусов. На эстонских заправках Neste зимой продается только дизельное топлива класса 2, а также зимний Pro Diesel, выдерживающий мороз до -37 градусов».

Закон предусматривает, что с 1 октября на заправках Эстонии можно продавать летнее и зимнее дизельное топливо, а также топливо переходного периода, тогда как с 1 декабря продавать разрешается только зимнее дизельное топливо.

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