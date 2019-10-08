В начале ноября Neste начнет поставлять в Эстонию арктическое дизельное топливо

По словам руководителя отдела оптовых продаж Neste Eesti Урмаса Куузе, биодизель (FAME) для зимних условий не подходит: «Владельцам дизельных автомобилей, которые заправлялись летом топливом с FAME до установления минусовой температуры следует полностью использовать топливо в баке, после чего перейти на использование морозоустойчивого дизеля».

Подходящий для использования зимой биокомпонент – это дизельное топливо HVO из возобновляемого сырья второго поколения. «Водителям, которые заправлялись топливом с содержанием HVO, спешить не нужно. Морозоустойчивость летнего содержащего HVO топлива составляет до -10 градусов, а морозоустойчивость зимнего топлива HVO до -32 градусов», - сказал Урмас Куузе.

В отличие от FAME дизельное топливо из возобновляемого сырья второго поколения HVO можно использовать всю зиму. «По химическому составу топливо HVO идентично фоссильному и характеристики хранения у них сопоставимы. Топливо с добавками HVO хорошо переносит зиму, хранить его можно годами», - добавил Урмас Куузе.

По словам Куузе, в качестве добавки к дизельному топливу компания Neste летом и зимой использует только HVO.

Во второй половине октября минусовые температуры уже довольно вероятны. Поэтому компания Neste начала поставки морозоустойчивого топлива уже в начале октября. Топливо поступает с финских перерабатывающих заводов в Порвоо и Наантали