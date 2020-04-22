В Мустамяэ открыто новое парковочное здание

По словам вице-мэра столицы Эхи Вырк, в результате открытия парковочного дома люди, которые живут и работают в близлежащих домах, получат более полутысячи новых парковочных мест.

”Одним из важнейших критериев было количество запланированных парковочных мест в здании, в общей сложности их 530 — это шаг на пути решения проблемы с парковкой в Таллинне. Парковочные места будут в перекрестном использовании, поскольку посетители коммерческого здания паркуются, преимущественно, в дневное время, а по вечерам и по ночам, а также на выходных парковочные места найдут максимальное применение среди жителей Мустамяэ”, — сказала Вырк.

Вице-мэр добавила, что в здании, помимо парковочных мест, предусмотрено и свыше 7000 кв.м коммерческих площадей, строительство которых идет по графику, несмотря на режим чрезвычайной ситуации.

По словам старейшины района Мустамяэ Лаури Лаатса, радует каждый шаг города к созданию парковочных мест.

”Проблемы с парковкой в Мустамяэ не отличаются от других спальных районов города. В Мустамяэ около 32 000 квартир и приблизительно 16 000 парковочных мест — это означает, что еще столько же мест не хватает”, — сказал Лаатс, поблагодарив, в свою очередь, строителей за то, что работы велись без проволочек.

В августе 2017 года на конкурс по установлению права застройки поступило 3 предложения. Наибольшую сумму баллов получило предложение OÜ Fund Ehitus, которое комиссия признала наилучшим.

Исполнительный директор Fund Asset Майт Мятас отметил, что сотрудничество с городом проходит исключительно гладко.

”Мы рады, что именно предприятие Fund Ehitus получило возможность осуществлять этот проект в сотрудничестве с городом Таллинном. Мы сделали процесс парковки максимально простым. Для того, чтобы припарковаться, достаточно иметь смартфон. В то же время, мы не забыли и про жильцов, которые не пользуются смартфонами”, — пояснил Мятас.

В здании восемь наземных и один подземный этаж — там расположена автомобильная парковка с отдельным въездом. Согласно проекту, на первом этаже разместятся две торговые площади с отдельным входом и въезд в парковочный дом. Второй, третий и четвертый этажи предназначены исключительно для парковки. Пятый этаж отведен под парковку и офисы. На шестом, седьмом и восьмом этажах расположены офисные площади. Организатором парковки в Mauruse Maja является Barking OÜ.