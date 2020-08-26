В Мустамяэ начались работы по реконструкции уличного освещения

”В ходе строительных работ на названном отрезке Вильде теэ заменят столбы уличного освещения, имеющиеся светильники заменят на LED-светильники, установят специальное освещение к пешеходным переходам, а воздушные линии наружного освещения заменят на подземный кабель”, — рассказал старейшина района Лаури Лаатс. ”Как известно, в прошлом году город Таллинн получил субсидию на ремонт уличного освещения от ЦУ Центр инвестиций в окружающую среду, с помощью которой 1494 светильника заменят на LED-светильники, заменят 578 столбов уличного освещения и 4,2 километра кабелепроводки сети наружного освещения. Причины порадоваться масштабному проекту есть у каждого горожанина, также и в Мустамяэ, поскольку наши основные магистрали получат современную, энергосберегающую и более эффективную инфраструктуру освещения”.

”По окончании реконструкции потребность в энергии уличного освещения города уменьшится на 597 Mwh, речь идет о значительном сбережении энергии”, — добавил вице-мэр города Калле Кландорф. ”Центр инвестиций в окружающую среду поддержал первый этап реконструкции уличного освещения главных улиц Таллинна на сумму 2 999 998,92 евро, что составляет около 63 процентов из предполагаемой общей стоимости проекта”.

Строительные работы на Вильде теэ выполняет AS Elektritsentrum. Стоимость строительных работ по договору составляет около 235 000 евро, срок завершения согласно договору — декабрь 2020.