В Министерстве финансов недовольны уровнем цен на крепкий алкоголь

"Снижение акциза отразилась на ценах, что в свою очередь понизило индекс потребительских цен на 0,3 процента. По данным Департамента статистики, водка за пять месяцев подешевела на 11,6%, а пиво — на 8%", — сказал пресс-секретарь Минфина Отт Хейнапуу.

"Снижение цен на слабоалкогольные напитки — например, пиво — согласовывается с прогнозом Министерства финансов, но падение цен на крепкий алкоголь оказалось более скоромным, чем ожидалось", — добавил Хейнапуу.

Объем задекларированного алкоголя также вырос в соответствие с ожиданиями министерства, это произошло за счет сокращения приграничной торговли.

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