23.01.2020, 20:31

В Министерстве финансов недовольны уровнем цен на крепкий алкоголь


EST
В Министерстве финансов недовольны уровнем цен на крепкий алкоголь
Anni Õnneleid

Согласно анализу, проведенному экспертами Министерства финансов Эстонии, летнее снижение на 25 процентов акциза на спиртные напитки сказалось на цене пива, но что касается цены крепкого алкоголя, то снижение акциза здесь не отразилось в ожидаемой мере, пишет новостной портал ERR.

"Снижение акциза отразилась на ценах, что в свою очередь понизило индекс потребительских цен на 0,3 процента. По данным Департамента статистики, водка за пять месяцев подешевела на 11,6%, а пиво — на 8%", — сказал пресс-секретарь Минфина Отт Хейнапуу.

"Снижение цен на слабоалкогольные напитки — например, пиво — согласовывается с прогнозом Министерства финансов, но падение цен на крепкий алкоголь оказалось более скоромным, чем ожидалось", — добавил Хейнапуу.

Объем задекларированного алкоголя также вырос в соответствие с ожиданиями министерства, это произошло за счет сокращения приграничной торговли.

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