В Министерстве финансов недовольны уровнем цен на крепкий алкоголь
Согласно анализу, проведенному экспертами Министерства финансов Эстонии, летнее снижение на 25 процентов акциза на спиртные напитки сказалось на цене пива, но что касается цены крепкого алкоголя, то снижение акциза здесь не отразилось в ожидаемой мере, пишет новостной портал ERR.
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