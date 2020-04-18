В марте выросли страховые выплаты из-за сферы туризма, ущербов от воды и пожаров

”Зачастую в случае водопроводных аварий и пожаров, происходящих в многоквартирных домах, основной причиной ущерба является именно вода, при пожарах — вода, используемая для тушения. В таких случаях вода при тушении пожара затапливает и нижние этажи, что в свою очередь наносит ущерб конструкциям и прочему находящемуся в здании имуществу”, — пояснил руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт.

К примеру, в марте страховым обществом Salva был зарегистрирован случай, когда на втором этаже жилого дома прорвало бойлер, вода из которого причинила обширный ущерб, оцениваемый почти в 20 тысяч евро. К похожей ситуации, в которой ущерб от воды в нескольких квартирах может превысить 10 тысяч евро, привел и возникший в канализационном стояке затор.

Кивирюйт отметил, что в случае ущерба, причиненного водой, особенно важно наличие страхования ответственности, поскольку это позволяет возместить и ущерб, нанесенный третьим сторонам. ”То есть, если протекающая в вашей ванной комнате труба затопит находящуюся под вами квартиру, страхование имущества возместит расходы на ремонт вашей квартиры, а страхование ответственности покроет ущерб, нанесенный соседям”, — пояснил Кивирюйт.

В минувшем месяце в Salva было зарегистрировано и несколько пожаров: в случае одного, например, возгорание началось в каменке бани, а в случае другого к возгоранию, обошедшемуся в несколько тысяч евро, привело повреждение электрического кабеля при сверлении стены, отчего возгорелся изоляционный материал.

Выплаты по туристическим страховкам по сравнению с мартом прошлого года выросли более чем в два раза, основной причиной стала отмена рейсов из-за вируса.

Всего в марте страховое общество Salva компенсировало ущерб по туристическим страховкам на сумму более 180 тысяч евро. В дорожном страховании сумма возмещенного ущерба достигла 270 тысяч евро, а по страховым полисам каско — более 260 тысяч евро. Всего в марте страховое общество Salva выплатило своим клиентов более 1,9 миллиона евро компенсаций. В течение этого года объем возмещенного ущерба в Salva достиг 5,5 миллиона евро.