В марте во многих уездах Эстонии Elisa начнет проводить обширные сетевые работы

В марте и апреле Elisa проведет в ряде уездов Эстонии обширные сетевые работы для обеспечения одинаково высокого качества сигнала на всей территории нашей страны. Работы будут выполняться в Ярваском, Йыгеваском, Ляэне-Вируском и Вильяндиском уездах.

В ходе проведения сетевых работ базовые станции получат дополнительные слои частот 4G и будут полностью модернизированы. На 39 базовых станциях появится второй частотный слой 4G, а на 12 — третий. По словам менеджера Elisa Тоомаса Полли, добавление второго частотного слоя 4G повысит скорости мобильного интернета в 2-3 раза для клиентов в Ярваском, Йыгеваском, Ляэне-Вируском и Вильяндиском уездах. ”В местах с особенно сильной нагрузкой на сеть из-за интенсивного потребления мобильного интернета появится и третий частотный слой. Реальные средние скорости обмена данными при этом составляют 200-275 Мбит/с при наличии второго слоя и до 375 Мбит/с при наличии третьего слоя”, пояснил Тоомас Полли.

В итоге качество сигнала повысится внутри зданий и за их пределами, причем существенно улучшится общая удовлетворенность клиентов в данных регионах.

Из-за сетевых работ в вышеназванных уездах до 12 апреля могут возникать незначительные сбои в услугах мобильной связи. В рамках данного проекта новые базовые станции возводиться не будут.

Сеть мобильного интернета Elisa 4G охватывает 99% территории Эстонии и обеспечивает высокое качество сигнала не только под открытым небом, но и в зданиях.