В марте увеличился товарообмен с государствами Евросоюза

Основными целевыми государствами экспорта товаров в марте стали Финляндия (16% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (10%) и Латвия (9%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Швецию — различные промышленные изделия, древесина и изделия из древесины, в Латвию — транспортные средства, сельскохозяйственная продукция и продукты питания. Более всего экспорт увеличился в США (на 50 млн евро), Данию (на 25 млн евро) и Бельгию (на 20 млн евро). В США наиболее вырос вывоз коммуникационного электрооборудования, в Данию и Бельгию — минеральных удобрений. Больше всего уменьшился экспорт в Сингапур (на 19 млн евро), куда сократился вывоз минеральной продукции.

Из товаров в марте экспортировали в основном электрооборудование (15% общего экспорта товаров), минеральную продукцию, а также древесину и изделия из древесины (обе группы товаров по 12%). На рост экспорта наиболее повлияло увеличение вывоза металла и изделия из металла (на 22 млн евро), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 13 млн евро). Более всего сократился вывоз электрооборудования (на 7 млн евро).

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в марте 72% от общего объема экспорта. Вывоз эстонских товаров увеличился по сравнению с мартом прошлого года на 8%, а ре-экспорт — на 7%. Из товаров эстонского происхождения более всего увеличился вывоз минеральной продукции (сланцевый бензин, авиационный бензин, сланцевое масло), различных промышленных изделий (сборные деревянные строения, мебель), а также металла и изделий из металла (металлические отходы, металлоконструкции).

В марте импортировалось больше всего товаров из Финляндии (13%), Германии и Швеции (доля обеих по 11%) и Латвии (10%). Из Финляндии более всего импортировалось минеральной продукции, металла и изделий из металла, из Германии — механических машин и транспортных средств, а из Швеции — транспортных средств и электрооборудования. Наиболее всего вырос импорт из Финляндии (на 29 млн евро), Латвии (на 20 млн евро) и Швеции (на 18 млн евро). Из Финляндии и Латвии наиболее увеличился ввоз минеральной продукции, а из Швеции — транспортных средств. Импорт товаров уменьшился более всего из Белоруссии (на 28 млн евро), что было обусловлено сокращением ввоза минеральной продукции.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию электрооборудования (13% от общего объема импорта в Эстонию), минеральной продукции и транспортных средств (доля обеих по 12%), а также механических машин (11%). Наиболее увеличился ввоз металла и изделий из металла (на 20 млн евро) и уменьшился ввоз минеральной продукции (на 18 млн евро).

По сравнению с тем же месяцем 2018 года, индекс объема экспорта внешней торговли уменьшился за год на 1% и индекс объема импорта вырос на 3%.

В I квартале текущего года экспортировано товаров на 3,6 млрд евро в стоимостном выражении и импортировано — на 3,9 млрд евро. В сравнении с I кварталом 2018 года экспорт вырос на 8% и импорт — на 4%. Дефицит товарооборота в первом квартале составил 392 млн евро (в I квартале 2018 года — 500 млн евро).

Рост экспорта в I квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года обусловлен увеличением вывоза древесины и изделий из древесины (44 млн евро), металла и изделий из металла (30 млн евро), а также механических машин (28 млн евро). Среди государств экспорт увеличился более всего в США, Данию, Латвию и Финляндию.

На рост импорта в I квартале существенно повлияло увеличение ввоза сырья и продукции химической промышленности (41 млн евро), металла и изделий из металла (28 млн евро), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (18 млн евро). Среди государств импорт в I квартале наиболее увеличился по сравнению с I кварталом 2018 года из Литвы, Швеции и России, а наиболее сократился из Белоруссии.