В магазине Prisma в торговом центре Mustika начинаются работы по реновации

По словам регионального руководителя Prisma в Эстонии Теэму Кильпия, новая концепция будет реализована в магазине Mustamäe Prisma к весне этого года.

”Мы обновляем магазин Mustamäe Prisma как в отношении внешнего вида, так и в отношении ассортимента. Такая реновация уже проведена в магазинах Rocca al Mare Prisma и в Lasnamäe Prisma, которые теперь действуют на базе концепции, разработанной финской материнской компанией S-Grupp. Изменения коснулись форматов выкладки продуктов питания и потребительских товаров, ассортимента и общего вида магазина, — сказал Кильпия. — Приглашаем жителей Мустамяэ поделиться своими мыслями о нововведениях в магазине. Предложения можно оставить в электронном виде на нашем сайте или заполнить анкету обратной связи в отделе информации магазина”.

По словам административного менеджера Prisma Peremarket Рауно Маросова, в числе прочего в отделе овощей и фруктов и в отделе кулинарии Mustamäe Prisma появятся новые энергоэффективные холодильные стеллажи.

Prisma Peremarket приносит извинения клиентам за неудобства, которые могут возникнуть во время проведения работ. После ремонта в магазине появятся новые возможности для покупок, обновится ассортимент продукции как в категории продовольственных, так и потребительских товаров.