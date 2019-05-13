В магазинах Grossi теперь можно снимать наличные

Снятие наличных в кассе похоже на пользование банкоматом: клиент перед оплатой покупок называет кассиру сумму наличных, которую он хочет снять, и вводит на платёжном терминале PIN-код своей карточки. После этого кассир выплачивает заказанную сумму из кассы магазина, и эта сумма снимается с банковского счёта клиента. Минимальная сумма снятия составляет 5, а максимальная — 100 евро. Промежуточные, доступные к снятию суммы имеют шаг в 5 евро, то есть снять можно также 10, 15, 20 и т. д. евро. Для снятия наличных требуется сделать покупку минимум на 1 евро. Покупка оплачивается банковской карточкой. Пользоваться услугой могут все клиенты Swedbank, а также клиенты других эстонских и зарубежных банков, если эти банки не запрещают подобные операции. При снятии наличных взимается плата за услугу в размере 36 центов.

Список и месторасположение магазинов Grossi Toidukaubad, выдающих наличные: http://grossitoidukaubad.ee/kauplused/

По словам владельца торговой сети Grossi Toidukaubad Олега Гросса, клиенты уже давно ожидали внедрения новой системы, особенно в сельской местности. "Услуга выдачи наличных денег из кассы выгодна как для предприятия, так и для клиентов, поскольку с одной стороны значительно улучшается доступность наличных, а с другой — снижаются затраты торгового предприятия на инкассаторские услуги”, — добавил он.