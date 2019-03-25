В магазинах Эстонии появился кетчуп без добавленного сахара

”Обычно в кетчуп добавляют сахар для того, чтобы сбалансировать кислый вкус, возникающий от сочетания томатного пюре и уксуса, — пояснил директор по маркетингу сферы еды и напитков Orkla Eesti Марек Вийлол. — Хороший вкус — самый важный критерий для покупателей. В то же время многие потребители сейчас отказываются от сахара или сокращают его потребление, поэтому мы долго искали возможность балансирования вкуса, не добавляя сахар. Мы используем выращенные солнечных регионах особенно сладкие томаты, увеличили в рецепте кетчупа долю томатного пюре, добавили чуть-чуть корицы и других пряностей, и смогли достичь приятного глубокого и мягкого вкуса, не добавляя сахара и сахарозаменителей”.

В отсутствовавшим ранее на рынке Эстонии и Скандинавии кетчупе без добавленного сахара содержится только присутствующий в томатах природный сахар. Доля томатного пюре в кетчупе Felix составляет 83%, продукт не содержит консервантов и подходит для вегетарианцев и веганов. Как и другие томатные кетчупы Felix, продукт упакован в экологичную пластиковую бутылку, 25% которой сделано из повторно использованных материалов.