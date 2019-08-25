В магазинах Эстонии поступил в продажу Samsung Galaxy Note10
С пятницы дня в Эстонии поступил в продажу Galaxy Note10 — главный бизнес-телефон этого года компании Samsung. Телефон предлагается в двух версиях — Galaxy Note10 и Galaxy Note10+.
С пятницы дня в Эстонии поступил в продажу Galaxy Note10 — главный бизнес-телефон этого года компании Samsung. Телефон предлагается в двух версиях — Galaxy Note10 и Galaxy Note10+.
”Предварительная продажа устройства оказалась успешной. Galaxy Note10 стал в предварительной продаже вдвое популярнее своего предшественника Galaxy Note9. Причем, статистика показывает, что покупателей больше интересует более крупная модель Galaxy Note10+, на которую пришлось целых 92% объема предварительных продаж”, — рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.
”Модели отличаются размером экрана и комплектацией. Например, у Note10+ на задней стенке расположена камера глубины, позволяющая делать снимки с размытым фоном, т.е. с эффектом боке. Экран у модели Note10+ на 0,5 дюйма больше — он лучше подойдет тем, кто хочет получить максимум экранного пространства для работы или просмотра фильмов”, — пояснил Аасма.
”Вместе с тем, например, пользователи модели Note9 не должны волноваться о том, что телефон будет занимать в кармане еще больше места. Компания Samsung рационально подошла к использованию пространства: хотя экран увеличился, изменение размера самого устройства в сравнении с прошлой моделью практически неощутимо”, — добавил Аасма.
Экран телефона Galaxy Note10 получил отличную оценку и от занимающейся тестированием телефонных экранов компании DisplayMate, признавшей экран Note10 лучшим из всех, что когда-либо бывали в ее лабораториях. Высокую оценку смартфон заслужил благодаря яркости экрана, хорошей цветопередаче и качественному воспроизведению видеороликов высокого разрешения.
Модель Galaxy Note10 обладает 6,3-дюймовым экраном Cinematic Infinity Display. Как и в вышедшем на рынок весной смартфоне Galaxy S10, края экрана устройства сделаны максимально тонкими, а для фронтальной камеры в экране предусмотрено специальное вырезанное лазером отверстие. Теперь камера находится в центре экрана.
Экран Note10 основан на технологии Samsung Dynamic AMOLED и поддерживает стандарт HDR10+, обеспечивающий наилучшее качество просматриваемых видеороликов. Устройство также обладает функцией Eye Comfort, уменьшающей уровень излучаемого экраном синего света, чтобы сделать использование более комфортным для глаз.
Модели Galaxy Note10 по-прежнему располагают характерными для серии стилусами S Pen, позволяющими с удобством делать в телефоне заметки. Новинкой в телефоне является функция Handwriting to Text, позволяющая автоматически преобразовывать в дигитальный формат написанный стилусом текст. Кроме того, развитие получила поддержка Bluetooth Low-Energy в стилусе, благодаря чему теперь телефон можно еще эффективнее контролировать дистанционно. Функция Air Actions позволяет управлять телефоном при помощи различных движений стилуса, причем программный SDK доступен всем разработчикам — в результате интересные способы использования стилуса смогут быть добавлены в любые приложения.
На задней стенке телефона расположены три камеры: телеобъектив для обычных снимков, а также широкоугольная и сверхширокоугольная камеры, позволяющие снимать крупные объекты или группы людей, которые обычно не слишком хорошо помещаются в кадр. Камеры оснащены множеством облегчающих съемку ”умных” функций. Например, телефон позволяет снимать видео и делать фотографии с функцией Live Focus, которая автоматически размывает фон, создавая эффект боке. Также в видеороликах можно использовать решение Zoom-In Mic, усиливающее громкость звука находящихся в кадре объектов и отфильтровывающее посторонний шум. Например, на концерте телефон автоматически фокусируется на звуке со сцены и устраняет исходящий от публики шум.
На задней стенке модели Galaxy Note10+ также расположилась обеспечивающая глубину камера, с которой можно использовать решение DepthVision. Речь идет о функции дополненной реальности (AR), позволяющей замерять размеры находящихся в реальном мире объектов, например, измерить стоящий в гостиной диван.
Емкость аккумулятора Galaxy Note10 составляет 3500 мАч, а модели Galaxy Note10+ 4300 мАч. Телефоны оснащены, соответственно, 8 и 12 ГБ оперативной памяти, а также 256 и до 512 ГБ памяти для записи данных. Galaxy Note10+ также поддерживает новую быструю зарядку Super Fast Charging (1), позволяющую за 30 минут зарядить телефон для использования в течение целого дня. Функция Wireless Powershare по-прежнему позволяет при помощи телефона беспроводным образом заряжать и другие устройства, поместив их на заднюю стенку смартфона.
Новые Samsung Galaxy Note10 и Note10+ продаются с сегодняшнего дня в расцветках приглушенный серебряный и приглушенный черный.
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