В магазинах Эстонии поступил в продажу Samsung Galaxy Note10

”Предварительная продажа устройства оказалась успешной. Galaxy Note10 стал в предварительной продаже вдвое популярнее своего предшественника Galaxy Note9. Причем, статистика показывает, что покупателей больше интересует более крупная модель Galaxy Note10+, на которую пришлось целых 92% объема предварительных продаж”, — рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.



”Модели отличаются размером экрана и комплектацией. Например, у Note10+ на задней стенке расположена камера глубины, позволяющая делать снимки с размытым фоном, т.е. с эффектом боке. Экран у модели Note10+ на 0,5 дюйма больше — он лучше подойдет тем, кто хочет получить максимум экранного пространства для работы или просмотра фильмов”, — пояснил Аасма.

”Вместе с тем, например, пользователи модели Note9 не должны волноваться о том, что телефон будет занимать в кармане еще больше места. Компания Samsung рационально подошла к использованию пространства: хотя экран увеличился, изменение размера самого устройства в сравнении с прошлой моделью практически неощутимо”, — добавил Аасма.

Экран телефона Galaxy Note10 получил отличную оценку и от занимающейся тестированием телефонных экранов компании DisplayMate, признавшей экран Note10 лучшим из всех, что когда-либо бывали в ее лабораториях. Высокую оценку смартфон заслужил благодаря яркости экрана, хорошей цветопередаче и качественному воспроизведению видеороликов высокого разрешения.