В магазинах Coop можно положить деньги на счет

По словам Керема, активнее всего услугой взноса наличных пользуются в крупных магазинах с большой посещаемостью. ”В среднем за один раз в кассах магазинов на счет кладут 250 евро. Больше всего взносов наличных делают в кассах кооперативных магазинов Харью, Ярва и Выру, а также в Maksimarket в Ласнамяэ, Пярну и Выру”, — уточнил Керем.

Посредством запущенной в мае этого года услуги взноса наличных клиенты Coop Pank положили в кассах магазинов на счета уже более 2 миллионов евро. ”Услуга оказалась очень популярной. В одних только магазинах Потребительского кооператива Харью на счета положили уже около миллиона евро. Чтобы услугу взноса наличных смогли опробовать как можно больше жителей Эстонии, клиенты, присоединившиеся к Coop Pank на сайте банка в октябре, смогут бесплатно выполнять расчеты до конца года”, — отметил Керем.

Взнос наличных в кассе магазина выполняется так же просто, как в банкомате, но в данном случае наличные принимает продавец. Клиент сам вставляет карточку в платежный терминал и вводит PIN-код. Продавец при этом не берет карточку в руки и не видит состояние счета клиента. Услугой могут пользоваться только частные и бизнес-клиенты Coop Pank, поскольку деньги поступают на расчетный счет клиента в Coop Pank. Частные клиенты могут класть на счет до 1000 евро в день и до 2000 евро в месяц. Бизнес-клиенты Coop Pank могут класть на счет до 1000 евро в день и до 10 000 евро в месяц. Деньги поступают на счет моментально и ими сразу же можно пользоваться. На счет можно класть и монеты.

Для клиентов, присоединившихся к расчетным пакетам Coop Pank Rahn и Rändrahn, услуга бесплатна. Клиенты других банков, желающие использовать услугу, должны открыть в Coop Pank расчетный счет и заказать себе банковскую карточку.

Coop Pank — основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Coop Pank располагает 15 отделениями и 28 банковскими пунктами по всей Эстонии. К концу сентября число клиентов, пользующихся в Coop Pank повседневными банковскими услугами, достигло 56 300. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Мажоритарным акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, включающая 330 магазинов.