В мае рост дохода от продаж у предприятий розничной торговли замедлился

Рост дохода от продаж у магазинов промышленных товаров в мае замедлился. Если в апреле показатель дохода от продаж у этих предприятий увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 11%, то в мае годовой рост составил 4%. Доход от продаж увеличился в пяти и уменьшился в двух сферах деятельности. Более всего вырос доход от продаж в неспециализированных магазинах, в которых преобладают промышленные товары (т.н. универмаги), а также в аптеках и магазинах косметических товаров (и в тех, и других рост составил по 10%). Выше среднего также увеличился доход от продаж в прочих специализированных магазинах, в которых продаются преимущественно компьютеры и дополнительные устройства к ним, книги, спортивные товары, игры, игрушки, цветы, саженцы и т.п. (рост 6%).

В мае замедлился рост дохода от продаж в магазинах продуктовых товаров. Если в апреле показатель дохода от продаж в этих магазинах вырос в годовом сравнении на 7%, то в мае рост составил 2%.

Доход от продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, в мае начал снижаться и уменьшился по сравнению с маем прошлого года на 4%.

По сравнению с предыдущим месяцем доход от продаж у предприятий розничной торговли вырос на 5%. Однако на основании сезонно и календарно откорректированных данных доход от продаж, по сравнению с предыдущим месяцем, уменьшился на 2%. За пять месяцев 2019 года (январь-май) доход от продаж у предприятий розничной торговли вырос в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 5%.