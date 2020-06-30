В мае покупатели вернулись в торговые центры

Ведущий аналитик Департамента статистики Яаника Тийгисте отметила, что если в апреле доход от продаж уменьшился в сравнении с тем же месяцем прошлого года на 15%, то в мае этот спад значительно замедлился. ”Основной причиной, по которой снижение дохода от продаж замедлилось, стало то, что с 11 мая люди вновь могли посещать торговые центры”, — добавила Тийгисте.

Доход от продаж у магазинов промышленных товаров уменьшился по сравнению с маем прошлого года на 3%. Более всего, или вполовину, снизился доход от продаж у аптек и магазинов косметических товаров; в магазинах текстильных изделий, одежды и обуви уменьшился на 22%, а в других неспециализированных магазинах (т.н. универмаги), в которых преобладают промышленные товары — на 16%. У магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи) доход от продаж снизился на 15%. Доход от продаж увеличился по сравнению с маем прошлого года у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, у других специализированных магазинов, где продаются в основном компьютеры и дополнительные к ним устройства, книги, спортивные товары, игры, игрушки, цветы, саженцы и т.п., а также у магазинов, предлагающих товары через интернет или по почте.

Доход от продаж у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, уменьшился по сравнению с маем прошлого года на 6%, а у продуктовых магазинов увеличился на 4%.

По сравнению с апрелем, доход от продаж у предприятий розничной торговли в мае увеличился на 22%. На основании сезонно и календарно откорректированных данных рост составил 9%.

За первые пять месяцев текущего года доход от продаж у предприятий розничной торговли уменьшился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1%.

Индекс объема продаж у предприятий розничной торговли и его тенденция, январь 2010 — май 2020 (2015 = 100)

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