В мае из продажи исчезнут сигареты с ментолом

Запрет касается не только непосредственно табака, но и любых технических способов по ароматизации сигарет (фильтры, капсулы и т.д.) Данные виды товаров исчезнут из продажи во всех странах ЕС.

По словам специалиста Министерств социальных дел Айве Таллинг, речь не идет о полном запрете на использование дополнительных веществ, но при этом производители должны будут снизить концентрацию дополнительных веществ до той степени, которая не придает табачным изделиям дополнительного вкуса или запаха.

Предполагается, что в результате этого курение станет для людей более неприятным занятием, поскольку им придется довольствоваться чистым запахом табака.

20 мая 2017 года была запрещена продажа ароматизированных сигарет и курительного табака, а вот внедрение в силу запрета на ментол было решено отодвинуть, чтобы производители и торговцы могли запланировать свою деятельность, а потребители получили время для того, чтобы бросить курить.

По словам Теллинг, особенно часто на удочку ароматизаторов попадает именно молодежь.

Отмечается, что запрет на продажу не означает запрета на использование. То есть приобретенные ранее в личных целях ментоловые сигареты курить будет можно.

Дистанционная продажа и продажа, например в Duty Free на паромах Tallink также будет также запрещена.