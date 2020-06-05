В мае индекс потребительских цен сильно снизился

”Столь большим изменение индекса потребительских цен в сравнении с тем же месяцем прошлого года последний раз наблюдалось более десяти лет назад, в декабре 2009 года, когда это значение также составляло -1,7%” — сказала ведущий аналитик Департамента статистики Виктория Трасанов.

В сравнении с маем прошлого года, на индекс потребительских цен более всего повлияло снижение цен на моторное топливо. Бензин был на 18% дешевле и дизельное топливо в связи со снижением в мае акциза — на 26,8% дешевле. Электричество, центральное отопление и топливо в совокупности были на 9,3% дешевле, в том числе поступившее в дома электричество — на 17% дешевле, чем в прошлом году. Значительное влияние на изменение индекса оказало также удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Основную часть этого влияния составило повышение цен на фрукты (на 23,3%), а также на мясо и мясные продукты (на 8,1%). Из продуктов питания более всего за это время подешевели картофель (-28%), свежие овощи (-26%) и свежая рыба (-22%).

Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с маем прошлого года на 10,8% и нерегулируемые цены повысились на 0,8%.

В сравнении с апрелем наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказало подешевевшее на 10,5% моторное топливо, а также снижение цен на аренду жилья (-4,9%) и поступающее в дома электричество (-1,6%) и газ (-6,5%).

В связи с действующим в первой половине мая чрезвычайным положением, в процессе производства индекса потребительских цен сделаны некоторые изменения. Вместо посещения магазинов многие цены были получены из прейскуранта интернет-магазинов и это особенно касалось временно закрытых торговых точек. В отношении закрытых до сих пор учреждений культуры были использованы цены за март. Поскольку авиасообщение частично восстановлено, индекс рассчитывался с учетом состоявшихся полетов. По-прежнему не осуществлялись туристические поездки и изменения цен здесь непредсказуемы, поэтому для получения месячного изменения индекса потребительских цен использовались изменения индекса имевшихся в реальной продаже товаров и услуг, и эти изменения применены в отношении туристических поездок. Снижение индекса в сфере образования и детских учреждений обусловлено решением местных самоуправлений освободить в условиях чрезвычайного положения от оплаты места в детском саду.