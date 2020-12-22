В Маарду меняют порядок выплаты социальных пособий из городского бюджета

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, молодым семьям, детям и пожилым людям будет предложена как можно более широкая помощь.

”Во время кризиса важно помогать тем, кто больше всего в этом нуждается. Поддержка семей с детьми и пожилых людей всегда была приоритетом для нас. С 1 января 2021 года мы начнем платить малообеспеченным семьям новое пособие на школьное питание в группах продленного дня, также расширится круг получающих пособие по случаю начала школьного года. Пособие в размере 50 евро получат также родители детей, идущих во вторые и третьи классы. Сумма пособия пожилым людям по случаю дня рождения вырастет до 50 евро”, — сообщил мэр.

Пособие на питание в группе продленного дня назначается малообеспеченным семьям для частичной или полной компенсации стоимости питания в группе продленного дня общеобразовательного учреждения. Заявление на получение пособия необходимо представить в управу до 1 сентября или при возникновении сложного материального положения. Пособие назначается на срок до одного года.

Пособие к началу школьного года назначается родителю ребенка, его опекуну или попечительской семье на основании занесенного в регистр населения места жительства и данных Инфосистемы образования Эстонии при условии, что: 1) ребенок идет в первый, второй или третий класс; 2) ходатайствующий о пособии был зарегистрирован в Маарду в течение как минимум 6 месяцев до того, как ребенок пошел в первый, второй или третий класс; 3) по данным регистра, ребенок проживает по одному адресу с ходатаем.

В случае, если ребенок учится в общеобразовательной школе за пределами Маарду, ходатай должен представить управе заявление о получении пособия к 1 декабря того года, когда возникло право на пособие. Сумма пособия для первоклассника составляет 150 евро, для второклассника и третьеклассника — по 50 евро.

Пособие ко дню рождения назначается на основании данных регистра населения лицам в возрасте 65 лет и старше. Пособие выплачивается каждый год ко дню рождения. Для его получения необходимо предоставить в отдел социальной помощи управы номер своего банковского счета. Размер пособия составляет 50 евро.