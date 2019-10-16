В Ляэнемаа предприимчивые хуторяне делают пиво из тыквы

Пивоварня Тохтов крохотная. "Если у других малых пивоварен одна порция 500, 1500 или 2000 литров, то по сравнению с ними мы микропивоварня, одно варево — 300 литров", — признала хозяйка хутора Лий Тохт.

Toht Brewery OÜ учредили еще три с половиной года назад, но реальное производство пива началось только этим летом. Первое пиво внесли в алкогольный регистр 16 июля. Сейчас в регистре, а также в продаже два пива: "Лейла" и "Мадис".

"С того времени, как хуторской магазин OTT в Хаапсалу получил разрешение на продажу алкоголя, мы тоже там есть", — сказала хозяйка хутора Кока. По ее словам, у них нет цели попасть в Selver, Rimi или подобные большие магазины.

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