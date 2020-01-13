В Локса построят современную котельную стоимостью 3 млн евро

Руководитель N.R. Energy Ахто Тислер заметил, что в ходе проекта реновации котельной в Локса будут снесены амортизированные здания и подземный резервуар для масла по адресу Ноорузе, 3а, а на их месте появится технологически и визуально современная котельная мощностью 5 мегаватт.

”Новая котельная будет эффективнее существующей, будет соответствовать всем строгим экологическим требованиям Европейского союза и использовать для производства тепла местную древесную щепу. Все это создаст предпосылки для снижения стоимости тепловой энергии в Локса примерно на 20%”, — пояснил Тислер.

В начале января этого года Центр экологических инвестиций подтвердил финансирование проекта в объеме 50%. Вторую половину, т.е. 1,5 миллион евро, N.R. Energy инвестирует из собственных средств. Согласно планам, строительство новой котельной начнется в 2021 году, а подача тепла клиентам стартует в 2022 году.

Во время строительства производство тепловой энергии в Локса продолжится в существующей работающей на масляном топливе контейнерной котельной. После завершения строительства новой котельной она будет переведена в резервный режим, чтобы при необходимости обеспечивать надежность снабжения и достаточную мощность в периоды пиковых нагрузок.