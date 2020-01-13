В Локса построят современную котельную стоимостью 3 млн евро

По словам мэра Локса Вярнера Лоотсманна, строительство новой современной котельной — положительный шаг, который позволит жителям Локса сэкономить на отоплении, обеспечит более чистый воздух, а также позволит предприятиям региона поставлять котельной древесную щепу. ”Новая котельная открывает прекрасную возможность для развития и расширения региона центрального отопления Локса. Насколько известно городской управе, около 20 квартирных товариществ и ряд предприятий уже испытывают интерес к подключению к сети центрального отопления — в свою очередь, это сделает производство тепла эффективнее и понизит расходы для всех”, — отметил мэр.
Вярнер Лоотсманн сказал, что, будучи предприятием с высоким уровнем социальной ответственности, N.R. Energy зарекомендовало себя надежным партнером для города Локса. ”Во многом благодаря завершенному в 2018 году 5-километровому участку теплотрассы, начиная с отопительного периода этого года, цена тепловой энергии для горожан понизилась примерно на 10%. Производитель тепла заверил нас, что строительство новой котельной и подключение новых потребителей создаст хорошие предпосылки для дальнейшего снижения цены тепла”, — добавил Лоотсманн.
Учрежденное в 1997 году и основанное на полностью частном эстонском капитале предприятие N.R. Energy снабжает тепловой энергией 21 регион сети центрального отопления по всей Эстонии и продает тепловую энергию, произведенную более чем в 30 автоматизированных центральных и местных котельных. Основными клиентами N.R. Energy являются многоквартирные и частные дома, школы, детские сады, спортивные сооружения, медицинские учреждения, местные самоуправления, прочие учреждения и предприятия. Предприятие также действует на рынке битума Эстонии. За последние десять лет компания N.R. Energy инвестировала в системы центрального отопления по всей Эстонии порядка 15 миллионов евро, причем в ближайшие годы в модернизацию региональной отопительной инфраструктуры планируется вложить еще столько же.
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