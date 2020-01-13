В Локса построят современную котельную стоимостью 3 млн евро

В 2022 году производитель тепловой энергии N.R. Energy построит в Локса новую экологичную котельную, работающую на древесной щепе. Общая стоимость проекта составит 3 миллиона евро, половину этой суммы покроет Центр экологических инвестиций (Keskkonnainvesteeringute Keskus).
Руководитель N.R. Energy Ахто Тислер заметил, что в ходе проекта реновации котельной в Локса будут снесены амортизированные здания и подземный резервуар для масла по адресу Ноорузе, 3а, а на их месте появится технологически и визуально современная котельная мощностью 5 мегаватт.
”Новая котельная будет эффективнее существующей, будет соответствовать всем строгим экологическим требованиям Европейского союза и использовать для производства тепла местную древесную щепу. Все это создаст предпосылки для снижения стоимости тепловой энергии в Локса примерно на 20%”, — пояснил Тислер.
В начале января этого года Центр экологических инвестиций подтвердил финансирование проекта в объеме 50%. Вторую половину, т.е. 1,5 миллион евро, N.R. Energy инвестирует из собственных средств. Согласно планам, строительство новой котельной начнется в 2021 году, а подача тепла клиентам стартует в 2022 году.
Во время строительства производство тепловой энергии в Локса продолжится в существующей работающей на масляном топливе контейнерной котельной. После завершения строительства новой котельной она будет переведена в резервный режим, чтобы при необходимости обеспечивать надежность снабжения и достаточную мощность в периоды пиковых нагрузок.
По словам мэра Локса Вярнера Лоотсманна, строительство новой современной котельной — положительный шаг, который позволит жителям Локса сэкономить на отоплении, обеспечит более чистый воздух, а также позволит предприятиям региона поставлять котельной древесную щепу. ”Новая котельная открывает прекрасную возможность для развития и расширения региона центрального отопления Локса. Насколько известно городской управе, около 20 квартирных товариществ и ряд предприятий уже испытывают интерес к подключению к сети центрального отопления — в свою очередь, это сделает производство тепла эффективнее и понизит расходы для всех”, — отметил мэр.
Вярнер Лоотсманн сказал, что, будучи предприятием с высоким уровнем социальной ответственности, N.R. Energy зарекомендовало себя надежным партнером для города Локса. ”Во многом благодаря завершенному в 2018 году 5-километровому участку теплотрассы, начиная с отопительного периода этого года, цена тепловой энергии для горожан понизилась примерно на 10%. Производитель тепла заверил нас, что строительство новой котельной и подключение новых потребителей создаст хорошие предпосылки для дальнейшего снижения цены тепла”, — добавил Лоотсманн.
Учрежденное в 1997 году и основанное на полностью частном эстонском капитале предприятие N.R. Energy снабжает тепловой энергией 21 регион сети центрального отопления по всей Эстонии и продает тепловую энергию, произведенную более чем в 30 автоматизированных центральных и местных котельных. Основными клиентами N.R. Energy являются многоквартирные и частные дома, школы, детские сады, спортивные сооружения, медицинские учреждения, местные самоуправления, прочие учреждения и предприятия. Предприятие также действует на рынке битума Эстонии. За последние десять лет компания N.R. Energy инвестировала в системы центрального отопления по всей Эстонии порядка 15 миллионов евро, причем в ближайшие годы в модернизацию региональной отопительной инфраструктуры планируется вложить еще столько же.
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