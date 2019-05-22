В логистической фирме 25 сотрудников ушли со дня. Их имущество было арестовано, теперь же суд снял арест

Адвокат Пааво Коч, защищаюший экс-сотрудников, сказал, что постановление Госсуда — важная промежуточная победа, чтобы прекратить всевозможный юридический террор, к которому прибегают крупные инвесторы во главе с Меэлисом Сааресалу и Аларом Нярска для наказания ушедших сотрудников. Требование было предъявлено 25 работникам.

Владелец Nordic Spedition Эрки Вяэн, куда ушли работники, отметил, что судебные разбирательства с Via3L Spedition на повседневных делах фирмы не сказываются. Последняя требует со своих бывших работников и Nordic Spedition в общей сложности более 7 млн евро в качестве возмещения убытков и процентов. Via3L Spedition в суде ходатайствовала об аресте счетов Nordic Spedition, но суд ходатайство не удовлетворил.

По оценке защитника работников присяжного адвоката Пааво Коча, дело для Via3L Spedition бесперспективное с правовой точки зрения и сомнительное с точки зрения этики. ”В Эстонии нет рабства и работники имеют право выбирать подходящее им место работы”, — отметил он.