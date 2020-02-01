В Литве предлагают ввести налог для жителей нереновированных домов

"Нужны не только финансовые поощрения, но и обязательство реновировать дома. Есть шведская, канадская модель, в соответствии с которыми, если расход энергии на 1 кв. м превышает установленное количество кВт/ч (например, 140 или 160), то назначают налог. Надо заплатить за это загрязнение и потребление энергии. Это было бы дополнительным стимулом для энергетически неэффективных домов", — сказал он в передаче DELFI 11.

"Согласно регламенту ЕС каждая страна должна подготовить стратегию до 2050 года, чтобы к тому времени здания практически не потребляли энергию. Это касается и коммерческих, и промышленных зданий, и многоквартирных, и индивидуальных домов", — сказал Нармонтас.