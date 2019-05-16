В Литве начинаются работы по прокладке участка Rail Baltica

На всем участке путей временно закрыто движение поездов, предстоит реконструировать каунасский ж/д туннель, ликвидировать проблемный переезд в Амаляй, а вместо него будет возведено крупнейшее инфраструктурное строение проекта Rail Baltica — четырехарочный подземный туннель для автомобилей, пешеходов и велосипедистов, сообщили Литовские железные дороги.

В четверг на месте строительства подземного туннеля в Амаляй проводится пресс-конференция, на которой будут представлены планы развития Каунасского ж/д узла и европейской железной дороги в Польше, Латвии, Эстонии и Финляндии.

Около 15 километров железной дороги за 54,762 млн евро до конца 2021 года реконструирует консорциум компаний Hidrostatyba, Autokausta и Leonhard Weiss RTE.