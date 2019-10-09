В Латвии за отмывание денег задержано семь человек, наложен арест на 130 автомобилей

В феврале этого года полиция начала уголовный процесс. В ходе расследования было установлено, что член правления некого предприятия вместе с сотрудницей, а также членом правления другого предприятия совершали незаконные действия в сфере автопродаж.

Должностные лица обоих предприятий в Латвии и за границей приобретали поддержанные автомобили, чтобы продавать их на своих плацах в Риге.

В ходе расследования выяснилось, что, подделывая документы, мошенники продавали автомобили частным лицам за наличные деньги, тем самым скрывалась истинная сумма сделки и бухгалтерские данные. Также в ходе махинаций были получены незарегистрированные денежные средства, которые затем использовались для приобретения транспортных средств.

В июне этого года в Риге, Рижском регионе и Видземе было проведено 11 санкционированных обысков в офисе, на плацах, по месту жительства сотрудников предприятий, а также в местах оказания бухгалтерских услуг.

В рамках обысков были изъяты 130 легковых автомобилей, 21 235 евро, документы, носители информации, средства связи и другие предметы. Общая рыночная стоимость изъятых автомобилей составляет 600 000 евро.

По подозрению в "отмывании" денежных средств задержаны семь человек, один из них по-прежнему находится в заключении.