В Латвии врачу удается зарабатывать 39 000 евро в месяц

Как пишет rus.delfi.lv, вышеупомянутый врач работает в одной из университетских клинических больниц на полную ставку в среднем 160 часов в месяц. Он зарабатывает более 6000 евро в месяц на такой работе.

Однако, по имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, врач работает не только в крупной больнице, но и в коммерческом секторе, зарабатывая дополнительно 33 000 евро в месяц. На данный момент это самая высокая месячная зарплата, которую получает любой врач дополнительно к оплате труда в государственном секторе, отмечает агентство.

Другой врач этой же клинической больницы зарабатывает 11 000 евро в месяц. Другие врачи в больницах такого уровня получают примерно 9000 евро в месяц. В других университетских клинических больницах зарплата врачей может варьироваться от 3000 до 4000 евро в месяц.

Чтобы заработать такие деньги, врачи работают на несколько ставок. Чтобы заработать 3000 евро врач должен отработать в университетской больнице около 200 часов в месяц. В других университетских больницах можно заработать больше, работая не на полную ставку, отмечает агентство. Сообщается, что врачи могут зарабатывать до 11 000 евро, работая по 150 часов в месяц.

В Латвии ысокооплачиваемые врачи, как правило, работают не только в государственном, но и в частном секторе и в среднем получают дополнительно от неполной тысячи до 3,5 тысячи евро в месяц.