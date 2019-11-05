В Латвии врачу удается зарабатывать 39 000 евро в месяц

О Латвии один из врачей, работающий как в государственном, так и в частном секторе, получает около 39 000 евро в месяц, свидетельствует информация, доступная в распоряжении агентства LETA.
Как пишет rus.delfi.lv, вышеупомянутый врач работает в одной из университетских клинических больниц на полную ставку в среднем 160 часов в месяц. Он зарабатывает более 6000 евро в месяц на такой работе.
Однако, по имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, врач работает не только в крупной больнице, но и в коммерческом секторе, зарабатывая дополнительно 33 000 евро в месяц. На данный момент это самая высокая месячная зарплата, которую получает любой врач дополнительно к оплате труда в государственном секторе, отмечает агентство.
Другой врач этой же клинической больницы зарабатывает 11 000 евро в месяц. Другие врачи в больницах такого уровня получают примерно 9000 евро в месяц. В других университетских клинических больницах зарплата врачей может варьироваться от 3000 до 4000 евро в месяц.
Чтобы заработать такие деньги, врачи работают на несколько ставок. Чтобы заработать 3000 евро врач должен отработать в университетской больнице около 200 часов в месяц. В других университетских больницах можно заработать больше, работая не на полную ставку, отмечает агентство. Сообщается, что врачи могут зарабатывать до 11 000 евро, работая по 150 часов в месяц.
В Латвии ысокооплачиваемые врачи, как правило, работают не только в государственном, но и в частном секторе и в среднем получают дополнительно от неполной тысячи до 3,5 тысячи евро в месяц.
Как отмечает LETA, в региональных больницах также наблюдаются расхождения по рабочим часам врачей и размерам их оклада. Чтобы заработать неполных 6000 евро в месяц, некоторые врачам работают на полуторную ставку или 240 часов в месяц. В то же время в другой больнице врач, работающий неполный рабочий день, получает около 3000 евро в месяц.
В больницах неотложной помощи самая высокая зарплата врача за первые девять месяцев этого года составила примерно 8 000 евро за одну работу на полный рабочий день. В то же время другой врач в этом же учреждении, который переведен на полуторную ставку, зарабатывает около 5000 евро в месяц. В одной из больниц неотложной помощи врач зарабатывает в среднем около 4000 евро в месяц на условиях частичной занятости, однако благодаря занятости в частном секторе этот же самый врач зарабатывает дополнительно еще 7000 евро.
Кем оказались подозреваемые в убийстве экс-главы Киселевска
Создан полимерный материал, который изгибается в сторону света
В Эстонии уничтожена братская могила советских воинов
Миссия Voyager 2 открыла неоднородность границ Солнечной системы