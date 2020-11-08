В Латвии в Rimi и Maxima ограничат число корзин и тележек, чтобы контролировать число посетителей магазинов

В небольших магазинах Rimi у входа будет размещено количество корзин или тележек для покупок, соответствующее числу людей, которые одновременно могут находиться в магазине, сообщила руководитель отдела общественных отношений Rimi Latvia Регина Икала. Таким образом, если на входе в магазин нет свободных корзин или тележек, значит, приход новых покупателей в настоящее время невозможен.

Дополнительные решения по безопасности в крупных магазинах Rimi все еще рассматриваются, добавила Икала.

Кроме того, во всех магазинах Rimi будет размещена информация о необходимых мерах безопасности.

В каждом магазине Maxima также будет размещена информация о том, сколько человек одновременно могут находиться в помещении магазина с учетом его площади. Работники магазина по мере возможностей будут следить за количеством посетителей, пообещала руководитель отдела коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле. Это планируется сделать за счет ограничения количества тележек и корзин в местах торговли, при необходимости планируется также периодически закрывать двери магазинов.

"Maxima Latvija готова активно адаптироваться, чтобы внедрять новые инициативы, тем самым сокращая распространение вируса. Учитывая, что безопасность клиентов и сотрудников для Maxima Latvija является приоритетом, мы уже внедрили более 30 различных мер для ограничения распространения вируса", — сообщила Дупате-Угуле, призвав и самих жителей заботиться о собственном здоровье, здоровье семьи и окружающих, делая покупки ответственно, например, приходя в магазин по одному и со списком покупок, тем самым сокращая количество людей в торговых точках и ускоряя процесс совершения покупок.

Как сообщалось, на время чрезвычайного положения, с 9 ноября по 6 декабря, в выходные и праздничные дни во всех торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины, торгующие кормом для животных, книгами и прессой, гигиеническими и хозяйственными товарами. Также будут открыты места продажи телекоммуникационных товаров и услуг.