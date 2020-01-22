В Латвии убили 160 000 норок. Их питание обходилось в 10 000 евро в день

Согласно текущим оценкам, стоимость недвижимости вместе с движимым имуществом "Гробини" составляет чуть более 2 млн евро. Недвижимость вместе с движимым имуществом, за исключением шкурок пушных зверей, оценены отдельно и на аукционе могут быть выставлены как одна позиция.

Марга сообщил, что на момент объявления неплатежеспособности "Гробини" предприятию принадлежало более 160 000 норок, но сейчас они ликвидированы, так как на их питание уходило 10 000 евро в день. Шкурки будут проданы отдельно, но конкретных решений пока не принято.

Как сообщалось, в июне 2016 года суд утвердил план мер по процессу правовой защиты "Гробини" сроком на два года, который позже был продлен до 30 июня 2020 года. С учетом кризиса на рынках реализации мехов в 2019 году предприятие подало заявление о признании его неплатежеспособным.

В первом полугодии 2019 года оборот "Гробини" составлял 2,544 млн евро, что на 71% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Убытки предприятия выросли на 63,8% до 843 085 евро.