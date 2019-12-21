В Латвии SEB оштрафован на 1,79 миллиона евро

Банк собирается оплатить административный штраф.

Как сообщает LETA, устанавливая размер штрафа, FKTK учла, что для базы клиентов SEB banka и финансовых услуг характерен низкий уровень риска легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, а также то, что банк уже принял часть мер, предусмотренных административным договором, который был заключен в 2017 году после проверки его деятельности FKTK. Банк провел две внешних ревизии и усовершенствовал внутренние нормативные документы, а также IT-системы для контроля за сделками клиентов.

Отмечается, что банк по собственной инициативе разработал план мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки, и большую часть предусмотренных мер уже внедрил. Однако целевая проверка 2019 года все же выявила отдельные недочеты, в частности, в контроле за клиентом, оказавшимся дочерним предприятием компании, которая попала под санкции ЕС. Средства этого клиента не были заморожены.

Входящие платежи на счет этого клиента, не остановленные банком, составили 592 евро, а исходящий платеж — 712 евро.